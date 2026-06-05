ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

PureProtect 3200 Series Smart luftrenare

Support

PureProtect 3200 SeriesSmart luftrenare

AC3220/10R1

PureProtect 3200 Series Smart luftrenare

Gå till butiken

Logga in eller skapa ett konto

Registrera produkten

Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF fil, 287.2 kB
  • 5 June 2026

AC3210/12 user manual AC3220/12 user manual AC3221/13 user manual

  • PDF fil, 8.5 MB
  • 13 March 2026

Reservdelar och tillbehör

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till