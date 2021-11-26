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Utgått
4.1
av 5
19
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Mondmasker 2021
26/11/2021
Nederland
Orima product
Het mondmasker helpt om makkelijker te ademen bij inspanning op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. De filters zijn eenvoudig te vervangen en de accu blijft ongeveer 3 uur vol. Daarnaast helpt het masker ook om een beslagen (zonne)bril te voorkomen omdat de uitgeademde lucht niet boven het masker uitstroomt.
Fördelar
Mooi enb duurzaam masker wat echt doet wat je ervan verwacht
Nackdelar
navullingen zijn moeilijk leverbaar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Sotavent
27/07/2021
España
Philips anställd
Esta mascarilla es de otra galaxia
[Employee of philipsglobal] Diseño súper elegante, pesa un poco pero es muuy comoda de llevar, no te agobia como las quirúrgicas o FFP2 y puedes ajustar las cintas para que no te tire mucho de las orejas. La tela transpira mucho más, el filtro es muy fácil de colocar, y lo del ventilador ya es una pasada, prácticamente como respirar sin mascarilla y no hace nada de ruido. Muy contento con el producto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire
Sjoerdwal
19/06/2021
Nederland
Philips anställd
Mondkapje zonder benauwend gevoel
[Employee of philipsglobal] Dit mondkapje heeft een ventilatortje met 3 standen, dit is het eerste mondkapje dat ik niet half op zet (normaal heb ik mijn neus niet in het mondkapje omdat ik dit gewoon vies en benauwend vind). Ik zelf ga hem gebruiken op plekken waar dit verplicht is, zoals in het vliegtuig. Ik heb hem ook gekocht voor mijn moeder met COPD die nu ook een mondkapje kan dragen.
Fördelar
Makkelijker ademhalen, frisse lucht, draagcomfort
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask