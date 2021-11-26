ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Utgått

Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

ACM067/01

4.1
| (19) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Visa alla fördelar

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

19

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

26/11/2021

Nederland

Nederland

Orima product

Het mondmasker helpt om makkelijker te ademen bij inspanning op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. De filters zijn eenvoudig te vervangen en de accu blijft ongeveer 3 uur vol. Daarnaast helpt het masker ook om een beslagen (zonne)bril te voorkomen omdat de uitgeademde lucht niet boven het masker uitstroomt.

Fördelar

Mooi enb duurzaam masker wat echt doet wat je ervan verwacht

Nackdelar

navullingen zijn moeilijk leverbaar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

27/07/2021

España

España

Philips anställd

Esta mascarilla es de otra galaxia

[Employee of philipsglobal] Diseño súper elegante, pesa un poco pero es muuy comoda de llevar, no te agobia como las quirúrgicas o FFP2 y puedes ajustar las cintas para que no te tire mucho de las orejas. La tela transpira mucho más, el filtro es muy fácil de colocar, y lo del ventilador ya es una pasada, prácticamente como respirar sin mascarilla y no hace nada de ruido. Muy contento con el producto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire

19/06/2021

Nederland

Nederland

Philips anställd

Mondkapje zonder benauwend gevoel

[Employee of philipsglobal] Dit mondkapje heeft een ventilatortje met 3 standen, dit is het eerste mondkapje dat ik niet half op zet (normaal heb ik mijn neus niet in het mondkapje omdat ik dit gewoon vies en benauwend vind). Ik zelf ga hem gebruiken op plekken waar dit verplicht is, zoals in het vliegtuig. Ik heb hem ook gekocht voor mijn moeder met COPD die nu ook een mondkapje kan dragen.

Fördelar

Makkelijker ademhalen, frisse lucht, draagcomfort

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.