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Utgått

Klockradio

AJ4000/05

Ladda mobilen medan du sover

Starta dagen uppladdad med den här klockradion. Den laddar mobiltelefonen och USB-enheten samtidigt, så att du aldrig får slut på kräm. Du kan ställa in larmet på radio eller signal, och dubbelt larm gör att du får två väckningstider

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med en inbyggd mikro-USB-kabel

Ladda mobilen medan du sover

  • Ladda mobiltelefon/USB-enhet

Ladda en andra USB-enhet via den inbyggda USB-hubben

Det är vanligt att ha mer än en USB-enhet hemma nuförtiden. Enheter som kameror, spelenheter, mobiltelefoner och bärbara musikspelare laddas vanligen via USB. Om behöver kan du använda en konverterare med micro- och mini-USB-anslutningar så att ännu fler prylar kan laddas via radions andra USB-hubb.

Ladda mobiltelefonen via inbyggd mikro-USB-kabel

Vakna med en fulladdad telefon. Den här Philips-klockradion har en inbyggd mikro-USB-kabel på baksidan. Det gör att du alltid har tillgång till en laddare. Du slipper extra anslutningar och du tappar aldrig bort kabeln. Nu kan du ha telefonen bredvid sängen och ladda den samtidigt. Snacka om att Philips förstår dig.

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan automatiskt växla till ett energisparande och tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritradiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på elförbrukningen.

Tekniska specifikationer

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