Musikströmning via Bluetooth från Android-enheter

Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.