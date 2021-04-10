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Utgått
Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
Docka din Android-telefon och njut av ljudkvaliteten i den här snygga AS851/10-dockningshögtalaren från Philips. Digital ljudbearbetning ger ren tystnad och kristallklart ljud medan Songbird gör att du kan synkronisera musik mellan telefonen och datorn
för Android
Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snillrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.
Songbird är ett enkelt och användarvänligt datorprogram och en Android-app. Med Songbird kan du upptäcka och spela upp alla dina mediefiler och synka dem med din dator. Med dess intuitiva och kraftfulla funktioner för musikhantering kan du upptäcka nya artister och musikstilar direkt i programmet via musik- och mediebutiker, tjänster och webbplatser. Spela upp filer från ditt eget bibliotek eller media från internet och synka alltihop sömlöst från din dator till dina Android-enheter.
Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.
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4.5
av 5
37
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
~Angel~
10/04/2021
Sverige
2021 and still working great!
Den är i särklass den bästa jag testat. Vi har haft vår sedan 2013 och är fortfarande lika nöjda. Fast nu används den inte som docka längre då vi har usb-c. Högtalarna ger ett bra och rent ljud. Fungerar perfekt för en familj som ofta lyssnar på musik tillsammans, önskar dock att det kommit en ny så vi kunde ha fler i huset/husvagnen.
Fördelar
Bra ljud, stilren, enkel att använda
Nackdelar
Enbart docka till äldre android
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS851 dockningshögtalare med Bluetooth®
Datum för användning 2019-04-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS851 dockningshögtalare med Bluetooth®
Datum för användning 2019-04-10
19/11/2019
United Kingdom
great!
it is perfect bass volume levels and looks nice !!
Fördelar
all round good
Nackdelar
none
Den här recensionen skrevs för AS851 docking speaker with Bluetooth®
Datum för användning 2018-10-19
Den här recensionen skrevs för AS851 docking speaker with Bluetooth®
Datum för användning 2018-10-19
Nanoy
17/12/2013
España
Excelente altavoz vale la pena
Un excelente altavoz, estoy totalmente satisfecho ya que cumple muy bien lo único que deberían mejorar es en la aplicación hacerla más fácil y práctica el sonido es fabuloso pero como en todo si lo pueden mejorar no estaría de más pero para su precio realmente me dejo sorprendido por el rendimiento y la calidad de su sonido .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS851 Altavoz base con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS851 Altavoz base con Bluetooth®