Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen

Med Philips kostnadsfria DockStudio-app får dina dockningshögtalare en mängd unika funktioner. Du kan lyssna på tusentals internetradiokanaler från hela världen, bläddra i din musiksamling, dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och dela foton på artisten via Flickr. Med appen får du även musikfunktionen Songbird, så du kan upptäcka, spela upp och synka media sömlöst mellan en dator och Android-enheter. I klockläge kan du ställa in flera personliga musikalarm och få uppdaterade väderleksrapporter. Appen är helt kostnadsfri och kan laddas ned från Google play.