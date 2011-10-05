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Utgått
Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.
Rosa
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.
4.0
av 5
10
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
CAROLA
05/10/2011
Sverige
Perfekt till barnen!
Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.
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Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine
Markus
23/09/2012
United Kingdom
Great value for money
This prduct is great value for money, and is very reliable.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine
paddas
15/07/2012
France
La qualité du son
J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ102C Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ102C Lecteur de CD