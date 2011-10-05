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Utgått

CD Soundmachine

AZ102C/12

4

| (10) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

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Lyssna på musik var du än är

  • Rosa

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Spela CD, CD-R och CD-RW

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

10

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2

05/10/2011

Sverige

Sverige

Perfekt till barnen!

Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine

23/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This prduct is great value for money, and is very reliable.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ102C CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

La qualité du son

J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ102C Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ102C Lecteur de CD

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