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Utgått
AZ1133/12
Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favorit-MP3-musik.
Design som passar ditt sätt att leva
MP3-CD-skiva
FM/MW (AM)-stereomottagare
Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.
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3.3
av 5
3
Recensioner
kiliKili
02/06/2016
France
J'adore mon appareil.
J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1133 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1133 Lecteur de CD
KiliKili
30/05/2016
France
Lit de trés rares MP3
Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.
Den här recensionen skrevs för AZ1133 Lecteur de CD
Den här recensionen skrevs för AZ1133 Lecteur de CD
cementerio
17/05/2012
España
Negativa
Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.
Den här recensionen skrevs för AZ1133 CD Soundmachine
Den här recensionen skrevs för AZ1133 CD Soundmachine