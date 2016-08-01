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  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
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  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
  • Enkel kroppstrimning, säker även under bältet

Utgått

Bodygroom Series 1000Duschsäker ljumsk- och kroppstrimmer

BG1024/16

3.7
| (149) Recensioner
Enkel kroppstrimning, säker även under bältet
1000-serien är särskilt utformad för kroppstrimning och är perfekt för användning på mindre, känsliga områden eller på resande fot. Den trimmar intimhår säkert och kommer med ett unikt hudskyddssystem.
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Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

Dubbelriktad trimmer med skydd för huden

Enkel kroppstrimning, säker även under bältet

  • En kam med klickfäste, 3 mm

  • Innehåller 1 AA-batteri

Hudvårdssystemet skyddar när du trimmar kroppen

Hudvårdssystemet skyddar när du trimmar kroppen

Det unika hudvårdssystemet skyddar också kroppens känsligaste områden när du trimmar kroppen. Du kan därför trimma håret så nära som 0,5 mm utan direktkontakt mellan huden och de skarpa kanterna på bladen.

Dubbelriktad trimmer och kam som trimmar i alla riktningar

Dubbelriktad trimmer och kam som trimmar i alla riktningar

Klipp hår som växer i alla riktningar med hjälp av den dubbelriktade trimmern och 3 mm-kammen. Förtrimning rekommenderas för tjockare hår.

100 % duschsäker kroppstrimmer

100 % duschsäker kroppstrimmer

Kroppstrimmern för våt- och torrakning är helt vattentålig, så att du kan använda den både i och utanför duschen och enkelt rengöra den. Bäst resultat får du om du använder den på torrt hår innan du duschar.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.7

av 5

149

Recensioner

01/08/2016

Sverige

Sverige

Den bästa rakningen för ett bra pris!

Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

27/07/2016

Sverige

Sverige

Philips har lyckats väldigt bra med produkten

Jag har alltid använt rakhyvlar fram tills nu. Testa Bodygroom i snart 1 månad, och jag är förvånad. Även om jag inte använder vatten eller gelé, så ger den ingen irriterad hud efter rakning. Den är smidig, enkel att använda och ger bra resultat. Jag är väldigt nöjd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

26/07/2016

Sverige

Sverige

Riktigt bra

Philips bodygroom är riktigt bra. Den är liten, det är smidig, kommer åt där man vill. Dessutom håller den vad den lovar. Inga utslag eller skärsår.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 