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Utgått
BG1024/16
En kam med klickfäste, 3 mm
Innehåller 1 AA-batteri
Det unika hudvårdssystemet skyddar också kroppens känsligaste områden när du trimmar kroppen. Du kan därför trimma håret så nära som 0,5 mm utan direktkontakt mellan huden och de skarpa kanterna på bladen.
Klipp hår som växer i alla riktningar med hjälp av den dubbelriktade trimmern och 3 mm-kammen. Förtrimning rekommenderas för tjockare hår.
Kroppstrimmern för våt- och torrakning är helt vattentålig, så att du kan använda den både i och utanför duschen och enkelt rengöra den. Bäst resultat får du om du använder den på torrt hår innan du duschar.
3.7
av 5
149
Recensioner
Lackarn
01/08/2016
Sverige
Del av marknadsföring
Den bästa rakningen för ett bra pris!
Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Piee89
27/07/2016
Sverige
Del av marknadsföring
Philips har lyckats väldigt bra med produkten
Jag har alltid använt rakhyvlar fram tills nu. Testa Bodygroom i snart 1 månad, och jag är förvånad. Även om jag inte använder vatten eller gelé, så ger den ingen irriterad hud efter rakning. Den är smidig, enkel att använda och ger bra resultat. Jag är väldigt nöjd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Bellan
26/07/2016
Sverige
Del av marknadsföring
Riktigt bra
Philips bodygroom är riktigt bra. Den är liten, det är smidig, kommer åt där man vill. Dessutom håller den vad den lovar. Inga utslag eller skärsår.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
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