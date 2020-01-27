ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
  • Smidig kroppstrimning, säker även under bältet

Utgått

Bodygroom series 3000Duschsäker kroppstrimmer

BG3010/15

4.1
| (742) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Smidig kroppstrimning, säker även under bältet
3000-serien har utvecklats för att trimma hårstrån effektivt, utan att kompromissa med hudkomforten. Använd den hudvänliga rakapparaten med konturföljande 2D-teknik eller trimma genom att sätta fast kammen på 3 mm.
Visa alla fördelar
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

2D-konturföljning med hudvårdsteknik

Smidig kroppstrimning, säker även under bältet

  • En kam med klickfäste, 3 mm

  • Konturföljande 2D-rakapparat

  • 50 min sladdlös användning

Säker och behaglig rakning på ömtålig hud

Säker och behaglig rakning på ömtålig hud

Rakhuvudet har patenterade rundade kanter och ett hypoallergent skärblad som skyddar huden mot skärsår medan du rakar dig.

Dubbelriktad trimmer och kam som trimmar i alla riktningar

Dubbelriktad trimmer och kam som trimmar i alla riktningar

Klipp hår som växer i alla riktningar med hjälp av den dubbelriktade trimmern och 3 mm-kammen. Förtrimning rekommenderas för tjockare hår.

100 % duschsäker kroppstrimmer

100 % duschsäker kroppstrimmer

Kroppstrimmern för våt- och torrakning är helt vattentålig, så att du kan använda den både i och utanför duschen och enkelt rengöra den. Bäst resultat får du om du använder den på torrt hår innan du duschar.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

742

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 