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Utgått
25 mm medelstor kolv
Keramisk turmalin
Digitala temperaturinställningar
Keramikkolven förhindrar att håret skadas vid styling. Den är turmalinbestruken för att ge din lockar ultimat mjukhet och lyster.
Med den digitala skärmen med 8 temperaturinställningar har du fullständig kontroll över temperaturen, som du kan justera efter din hårtyp för att förhindra skadat hår.
Tack vare den höga temperaturen kan du forma ditt hår och få precis de lockar du vill åstadkomma.
4.7
av 5
17
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
La_joys
14/09/2023
Italia
Bel risultato
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fördelar
la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo
Nackdelar
Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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adrian14
25/04/2020
Italia
ottima qualita
ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Aleeex97
28/01/2020
Italia
Piega perfetta con estrema facilità!
Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.
Fördelar
Pratico, leggero, di facile uso
Nackdelar
Nessuno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
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