Anpassad torkupplevelse

SenseIQ-teknik för en anpassad torkupplevelse. KÄNNER AV. Hårtorkens digitala infraröda sensor känner kontinuerligt av hårets temperatur för ett anpassat skydd. ANPASSAR SIG. Den intelligenta mikroprocessorn analyserar de data som sensorn samlar in och justerar temperaturen fler än 12 000 gånger per torkning*** för att förhindra överhettning. VÅRDAR. Vår avkännings- och anpassningsteknik skyddar håret under torkning och bevarar upp till 95 % av hårets naturliga fukt.