ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån

Utgått

Satinelle AdvancedEffektiv hårborttagning från roten

BRE620/00

3.9
| (635) Recensioner

1 utmärkelse

Fångar upp även fina hårstrån
Philips Satinelle tar effektivt bort oönskad hårväxt från roten, både i ansiktet och på kroppen. Det extra breda epileringshuvudet har keramiska pincettplattor med mikroräfflor som fångar upp även fina, korta hår (0.5 mm). Tack vare det S-formade handtaget får du ett perfekt grepp, även när du använder epilatorn i duschen. Med Philips Satinelle får du den senaste inom epilering i en lyxig design. Satinelle Advanced BRE620 har tre tillbehör för anpassad kroppsvård, bland annat ett tillbehör för mer skonsam epilering samt ett rakhuvud och trimkam.
Visa alla fördelar

Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån

Fångar upp även fina hårstrån

  • Plockar även korta, fina hårstrån

  • Marknadens bredaste epilatorhuvud, 42mm

  • Sladdlös, använd även i duschen

  • 3 extra tillbehör

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är gjort av en strukturerad, keramisk yta som försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med snabbare skivrotation än någonsin (2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i varje drag för snabbare hårborttagning.

Den första epilatorn med S-format handtag

Det ergonomiska s-formade handtaget är enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och bättre räckvidd med naturliga och exakta rörelser över hela kroppen.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

635

Recensioner

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

12/05/2018

Sverige

Sverige

Bäst helt enkelt!

Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

25/04/2018

Sverige

Sverige

Otroligt nöjd!

Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.