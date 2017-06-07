ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån
  • Fångar upp även fina hårstrån

Utgått

Satinelle AdvancedEffektiv hårborttagning från roten

BRE630/00

3
| (66) Recensioner

1 utmärkelse

Fångar upp även fina hårstrån
Philips Satinelle tar effektivt bort oönskad hårväxt från roten, både i ansiktet och på kroppen. Det extra breda epileringshuvudet har keramiska pincettplattor med mikroräfflor som fångar upp även fina, korta hår (0.5 mm). Tack vare det S-formade handtaget får du ett perfekt grepp, även när du använder epilatorn i duschen. Med Philips Satinelle får du den senaste inom epilering i en lyxig design. Satinelle Advanced BRE630 har fem tillbehör för anpassad kroppsvård, bland annat tillbehör för epilering i ansikte och känsliga områden, samt ett rakhuvud och trimkam.&lt;br>
Visa alla fördelar

Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån<br>

Fångar upp även fina hårstrån

  • Plockar även korta, fina hårstrån

  • Marknadens bredaste epilatorhuvud, 42mm

  • Sladdlös, använd även i duschen

  • 5 extra tillbehör

S-format handtag för enkel hantering på alla kroppsdelar

Det ergonomiska handtaget är lätt att hålla i och styra för maximal kontroll och optimal räckvidd på alla delar av kroppen.

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är tillverkat av ett grovt keramiskt material som fångar upp håret ordentligt. Fina hårstrån kommer inte glida ur greppet.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i varje drag för snabbare hårborttagning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.0

av 5

66

Recensioner

07/06/2017

Norge

Norge

Bra resultat mht små ansiktshår

Kjøpte den i går. Det er første gang jeg bruker epilator. Det gjør litt vondt på tørr hud. Skal prøve den i dusjen neste gang. Veldig bra at det følger med hårtrimmer, dvs at den dekker alle mine hårfjerningsbehov.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator til våt og tørr bruk

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator til våt og tørr bruk

10/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

[Employee of philipsglobal] Although painful, I found the epilator really efficient in removing my hairs and well worth the pain. This is the first time I’ve used one and the results were impressive. The light was extremely useful and really helps get everything out. I found using in the shower was less painful and made it less time consuming.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good epilator, really good shape

[Employee of philipsglobal] I am used to epilating and found this epilator really efficient but I must say that the real + for me is coming from the shape! Epilating can take a it of time and I found that the handle shape made it much better and way less tiring. I have not use all the attachments yet but like to have them just in case. Also I found the light is really useful not to miss any spot.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.