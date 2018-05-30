Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
BRE640/00
Plockar även korta, fina hårstrån
Marknadens bredaste epilatorhuvud,42mm
Sladdlös, använd även i duschen
8 extra tillbehör
Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är gjort av en strukturerad, keramisk yta som försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med snabbare skivrotation än någonsin (2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.
Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i varje drag för snabbare hårborttagning.
Det ergonomiska s-formade handtaget är enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och bättre räckvidd med naturliga och exakta rörelser över hela kroppen.
Utmärkelser
3.9
av 5
635
Recensioner
NG87
30/05/2018
Sverige
Supernöjd
Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Annicalindström
12/05/2018
Sverige
Bäst helt enkelt!
Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
tittihedinkvick
25/04/2018
Sverige
Otroligt nöjd!
Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering