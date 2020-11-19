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Utgått
Plockar även korta, fina hårstrån
Sladdlös, använd även i duschen
Marknadens bredaste epilatorhuvud,42mm
8 lyxiga tillbehör
Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är gjort av en strukturerad, keramisk yta som försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med snabbare skivrotation än någonsin (2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.
Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i varje drag för snabbare hårborttagning.
Prisbelönt design* för enkel hårborttagning
Utmärkelser
4.1
av 5
608
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
19/11/2020
Sverige
Verifierad köpare
Supernöjd
Jag rekommenderar att som vill minska sin hårväxt eller slippa stå med rakhyvel var och varannan dag. Jag är supernöjd med resultatet även om det absolut gör ont i början.
Fördelar
Snygg, enkel att rengöra, bra batteritid
Nackdelar
Förpackningen visade vissa delar som inte innehåller den versionen jag köpte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Lussan
21/09/2017
Sverige
Toppen
Detta var en riktigt bra pryl. Så himla bra. Toppen pryl. Älskar den Rekommenderas varmt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Fightergirl68
13/09/2017
Sverige
Epilatorn med extra allt
Fantastisk epilator som verkligen tar alla strån och håller vad den lovar. Tillbehör som exfolieringsborste, rakhuvuden, massagehuvud mm ingår. Att den är sladdlös och kan användas i duschen är ju grymt bra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
IF Design Award 2016