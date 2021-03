Tillbehör för armhålorna med utsvängd utformning

Särskilt utformade för de svåråtkomliga områdena under armarna. Det smarta tillbehöret för armhålorna är medelstort med ett 3 cm2 fönster. När tillbehöret klickas fast på enheten anpassar det ett skräddarsytt program för området under armarna. 86 % av kvinnorna var nöjda med hårminskningen under armarna******.