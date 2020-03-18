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Utgått
BRL170/00
Dubbla skärblad för extra nära rakning
Rörligt rakhuvud följer alla kurvor
S-format handtag för perfekt grepp
Sladdlös, går att använda i duschen
De flexibla böjda knivarna är 75 % effektivare än traditionella Ladyshave-blad*. Under skyddsbladet följer de dina konturer för vår närmsta rakning någonsin.
När du styr rakapparaten över kroppen rör sig multiflexhuvudet med inställningsbara skärblad och flexibel hals efter dig för att hålla optimal kontakt med huden. De dubbla skärbladen ser till att färre hårstrån missas.
De mjuka komfortkuddarna på sidan av rakhuvudet ger en jämn bana och en skonsam känsla på huden, särskilt i kurviga områden.
Utmärkelser
3.8
av 5
311
Recensioner
Tekla
18/03/2020
Sverige
Verifierad köpare
Epilator
Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.
Fördelar
Ligger bra i handen
Nackdelar
Har inte hittat dom än.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
SM94
04/10/2017
Sverige
Den här produkten hade grymma funktioner!
Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Limpan80
29/08/2017
Sverige
Hejdå till rakhyvlar!
Det har aldrig varit så enkelt att raka sig som nu. En toppen produkt som jag aldrig kommer att göra mig av med.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning