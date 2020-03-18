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  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
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  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning
  • En perfekt riktigt nära rakning

Utgått

SatinShave PrestigeSnabbt len hud varje dag, 4 tillbehör ingår&lt;br>

BRL170/00

3.8
| (311) Recensioner

1 utmärkelse

En perfekt riktigt nära rakning
Med Philips SatinShave Prestige får du lena och hårfria ben på nolltid! Skyddande kuddar kring bladen samt det patenterade höljet runt skärelementen gör att rakbladen aldrig kommer i direktkontakt med huden, vilket skyddar huden utan att för den delen kompromissa på resultatet. Dubbla skärblad och ny rakteknologi ger den närmaste rakningen någonsin. &lt;br>
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från vårt mest avancerade rakningssystem hittills

En perfekt riktigt nära rakning

  • Dubbla skärblad för extra nära rakning

  • Rörligt rakhuvud följer alla kurvor

  • S-format handtag för perfekt grepp

  • Sladdlös, går att använda i duschen

Vårt mest avancerade raksystem ger dig vår närmsta rakning någonsin

Vårt mest avancerade raksystem ger dig vår närmsta rakning någonsin

De flexibla böjda knivarna är 75 % effektivare än traditionella Ladyshave-blad*. Under skyddsbladet följer de dina konturer för vår närmsta rakning någonsin.

Multiflexhuvud med dubbla skärblad för färre missade hårstrån

Multiflexhuvud med dubbla skärblad för färre missade hårstrån

När du styr rakapparaten över kroppen rör sig multiflexhuvudet med inställningsbara skärblad och flexibel hals efter dig för att hålla optimal kontakt med huden. De dubbla skärbladen ser till att färre hårstrån missas.

Mjuka komfortkuddar ger dig en supermjuk känsla på huden

Mjuka komfortkuddar ger dig en supermjuk känsla på huden

De mjuka komfortkuddarna på sidan av rakhuvudet ger en jämn bana och en skonsam känsla på huden, särskilt i kurviga områden.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

311

Recensioner

18/03/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Epilator

Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.

Fördelar

Ligger bra i handen

Nackdelar

Har inte hittat dom än.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

04/10/2017

Sverige

Sverige

Den här produkten hade grymma funktioner!

Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

29/08/2017

Sverige

Sverige

Hejdå till rakhyvlar!

Det har aldrig varit så enkelt att raka sig som nu. En toppen produkt som jag aldrig kommer att göra mig av med.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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