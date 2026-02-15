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Utgått
4.3
av 5
168
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Elektromik
15/02/2026
Danmark
Verifierad köpare
Top produkt
Den bedste trimmer jeg har haft, behagelig og lav lydniveau
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler
Elviso
14/07/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Very practical product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Raju Viram
03/07/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
Very good product
Very nice product good quality I am happy this is first time I’m using
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24