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Utgått
BT7500/15
Fångar upp klippta skäggstrån
20 längder från 0.5-10 mm
Självslipande blad
75 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Philips skäggtrimmer 7000 har ett högpresterande vakuumsystem som ger 50 % starkare och bättre luftflöde*, fångar upp upp till 95 % av de avklippta hårstråna* och ger dig en prydlig trimning.
Stubben har inte en chans. Lift&Trim Pro-systemet fångar upp alla lågt liggande hårstrån och lyfter dem mot bladen så du får en exakt klippning – samtidigt som det är en perfekt trimmer även för långa skägg.
De dubbelslipade bladen fungerar även bra på mycket tjockt hår och garanterar exakta kanter och överlägsen trimning varje gång. Ingen smörjning och inga utbytesblad krävs.
3.7
av 5
507
Recensioner
Mr_B
14/03/2021
Sverige
Över förväntan
Denna produkt får högsta betyg. Uppsamlaren fungerar utmärkt, den är tyst och snygg. Har bara haft produkten i två veckor men verkar som att produkten kommer att hålla länge.
Fördelar
Fantastisk uppsamlare, tyst, snygg
Nackdelar
Ingen uppsamlare då använder precisionstrimmer. Uppsamlaren kan påverka hur snygga linjer det blir med stora trimmern.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Levelbreak
10/12/2020
Sverige
Bästa trimmern jag har haft
En mycket smidig trimmer som är behaglig i handen. Mycket följsam och lätt att komma åt överallt. Håller förvånansvärt länge på en laddning. Uppsamlingen är extremt bra, självklart så länge man tömmer den och håller den rengjord, så att inget ligger i vägen för sugeffekten.
Fördelar
Bra uppsamling, smidig
Nackdelar
Nytt rakhuvud finns inte i Philips egen shop
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Staffan 99
27/05/2020
Sverige
New Construction
This trimmer deserves both 1 and 5 stars. One star to the one that broke after 5 month with the same problem as everybody else have, a small plastic clip that holds the cutting head broke of. 5 star to Philips customer service rep Alexandra who sent a new trimmer fast and without fuss. And 5 star to the new trimmer that has a new different construction holding the cutting head, and is as great as my previous vacuum trimmers from Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system
Jämfört med tidigare modell från Philips
Testad i labbmiljö