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  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
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  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
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  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet

Utgått

Beardtrimmer series 7000Skäggtrimmer med vakuum-system

BT7500/15

3.7
| (507) Recensioner
Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du oreda i badrummet efter att du har trimmat skägget. Den inbyggda uppsugningsfunktionen, nu med förbättrad prestanda och med 50%* starkare lutflöde, fångar upp till 95% av de klippta skäggstråna**. Välj mellan 20 olika länginställningar och få alltid en skarp och precis trimning. Till denna modell ingår en precisionstrimmer och trimkam.
Visa alla fördelar

Philips bästa alternativ för prydlig trimning

Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet

  • Fångar upp klippta skäggstrån

  • 20 längder från 0.5-10 mm

  • Självslipande blad

  • 75 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

Förbättrat luftflöde för en prydlig trimning

Förbättrat luftflöde för en prydlig trimning

Philips skäggtrimmer 7000 har ett högpresterande vakuumsystem som ger 50 % starkare och bättre luftflöde*, fångar upp upp till 95 % av de avklippta hårstråna* och ger dig en prydlig trimning.

Trimmar jämnt och fångar upp lågt liggande hårstrån

Trimmar jämnt och fångar upp lågt liggande hårstrån

Stubben har inte en chans. Lift&Trim Pro-systemet fångar upp alla lågt liggande hårstrån och lyfter dem mot bladen så du får en exakt klippning – samtidigt som det är en perfekt trimmer även för långa skägg.

Självslipande blad för noll underhåll

Självslipande blad för noll underhåll

De dubbelslipade bladen fungerar även bra på mycket tjockt hår och garanterar exakta kanter och överlägsen trimning varje gång. Ingen smörjning och inga utbytesblad krävs.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

507

Recensioner

14/03/2021

Sverige

Sverige

Över förväntan

Denna produkt får högsta betyg. Uppsamlaren fungerar utmärkt, den är tyst och snygg. Har bara haft produkten i två veckor men verkar som att produkten kommer att hålla länge.

Fördelar

Fantastisk uppsamlare, tyst, snygg

Nackdelar

Ingen uppsamlare då använder precisionstrimmer. Uppsamlaren kan påverka hur snygga linjer det blir med stora trimmern.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

10/12/2020

Sverige

Sverige

Bästa trimmern jag har haft

En mycket smidig trimmer som är behaglig i handen. Mycket följsam och lätt att komma åt överallt. Håller förvånansvärt länge på en laddning. Uppsamlingen är extremt bra, självklart så länge man tömmer den och håller den rengjord, så att inget ligger i vägen för sugeffekten.

Fördelar

Bra uppsamling, smidig

Nackdelar

Nytt rakhuvud finns inte i Philips egen shop

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

27/05/2020

Sverige

Sverige

New Construction

This trimmer deserves both 1 and 5 stars. One star to the one that broke after 5 month with the same problem as everybody else have, a small plastic clip that holds the cutting head broke of. 5 star to Philips customer service rep Alexandra who sent a new trimmer fast and without fuss. And 5 star to the new trimmer that has a new different construction holding the cutting head, and is as great as my previous vacuum trimmers from Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med tidigare modell från Philips

  2. Testad i labbmiljö