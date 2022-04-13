Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Skäggtrimmers
Alla serier
Beardtrimmer series 7000 Skäggtrimmer med vakuum-system
Utgått
Support
BT7500/15
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
Användarhandbok
EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)
Alla (6)
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?
Beardtrimmer series 7000Klippenhet
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Nätadapter
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till