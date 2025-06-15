BT7670/15
Skarpa kanter, minimal ansträngning
Med självslipande metallblad, en bred trimmer och BeardSense-teknik får du en skarp och jämn finish utan ansträngning. Dessutom fångar den innovativa håruppsamlaren upp avklippta hårstrån för en smidigare trimning.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Skäggstyling med håruppsamlare
totalt
recurring payment
Självslipande metallblad ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och förblir lika vassa som dag ett utan att de behöver oljas. Icke-korrosiva blad gör även enheten lätt att rengöra.
Trimmerns precisionsvred har 40 längdinställningar i steg om 0,2 mm, vilket gör att du kan trimma skägget exakt som du vill ha det.
Vår innovativa håruppsamlare fångar effektivt upp upp till 80 % av de avklippta hårstråna* för en smidigare trimning.
BeardSense-tekniken gör att trimmern söker av skäggets täthet 125 gånger per sekund för att öka effekten i områden med tjockare skägg och ge dig rätt effekt för bästa möjliga resultat.
De avancerade Lift& Trim-kammarna lyfter upp hårstråna mot bladet och fångar upp hår i varje drag för en effektiv och jämn trimning.
Den breda premiumtrimmern helt i metall hjälper dig att kant- och konturklippa skägget för en skarp och prydlig finish.
Den smala detaljtrimmern med klickfäste ger enkelt detaljer lite extra definition.
Trimmerns vinklade kammar skapar övergångar på båda sidor av skägget för en perfekt finish.
Eftersom trimmern är 100 % tvättbar kan du skölja den under kranen för en enklare trimningsupplevelse.
Vårt ergonomiska grepp med tunna linjer i 360 grader gör enheten lätt att hålla och hantera, vilket ger dig den komfort och kontroll du behöver för att fullända din look.
Stället ger praktisk laddning och förvaring för enheten så att den är redo när du är det.
Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 120 minuters driftstid med ett alternativ för 5 minuters snabbladdning** för en kraftfull och kontinuerlig trimning.
Lampindikatorn informerar dig om batteriets status och om det är fulladdat, så att du alltid är redo för nästa trimning.
Resefodralet förvarar enheten och alla tillbehör du behöver på ett ställe för en organiserad trimningsrutin hemma eller när du är på språng.
Tillbehör
Effekt
Design
Service
Lättanvänd
Översikt
Stylingverktyg
Kammar
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.