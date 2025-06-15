Söktermer

    • Skarpa kanter, minimal ansträngning Skarpa kanter, minimal ansträngning Skarpa kanter, minimal ansträngning

      Beard Trimmer 7000 Series Skäggstyling med håruppsamlare

      BT7670/15

      Skarpa kanter, minimal ansträngning

      Med självslipande metallblad, en bred trimmer och BeardSense-teknik får du en skarp och jämn finish utan ansträngning. Dessutom fångar den innovativa håruppsamlaren upp avklippta hårstrån för en smidigare trimning.

      Skarpa kanter, minimal ansträngning

      För ett stylat skägg med mindre spill

      • Blad helt i metall
      • Precisionssteg om 0,2 mm
      • Bred trimmer
      • Håruppsamlare
      • Upp till 120 minuters drifttid
      Maximal precision och långvariga prestanda

      Maximal precision och långvariga prestanda

      Självslipande metallblad ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och förblir lika vassa som dag ett utan att de behöver oljas. Icke-korrosiva blad gör även enheten lätt att rengöra.

      Forma ditt skägg med den precision du behöver

      Forma ditt skägg med den precision du behöver

      Trimmerns precisionsvred har 40 längdinställningar i steg om 0,2 mm, vilket gör att du kan trimma skägget exakt som du vill ha det.

      Utformad för att fånga upp hårstrån medan du trimmar

      Utformad för att fånga upp hårstrån medan du trimmar

      Vår innovativa håruppsamlare fångar effektivt upp upp till 80 % av de avklippta hårstråna* för en smidigare trimning.

      Kraftfull trimning även på de mest krävande skäggen

      Kraftfull trimning även på de mest krävande skäggen

      BeardSense-tekniken gör att trimmern söker av skäggets täthet 125 gånger per sekund för att öka effekten i områden med tjockare skägg och ge dig rätt effekt för bästa möjliga resultat.

      Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

      Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

      De avancerade Lift& Trim-kammarna lyfter upp hårstråna mot bladet och fångar upp hår i varje drag för en effektiv och jämn trimning.

      Kant- och konturklipp skägget för en tydligt definierad finish

      Kant- och konturklipp skägget för en tydligt definierad finish

      Den breda premiumtrimmern helt i metall hjälper dig att kant- och konturklippa skägget för en skarp och prydlig finish.

      Ge din slutliga look lite extra definition

      Ge din slutliga look lite extra definition

      Den smala detaljtrimmern med klickfäste ger enkelt detaljer lite extra definition.

      Uppnå en perfekt look med övergångar

      Uppnå en perfekt look med övergångar

      Trimmerns vinklade kammar skapar övergångar på båda sidor av skägget för en perfekt finish.

      Gör din rutin enklare med enkel rengöring

      Gör din rutin enklare med enkel rengöring

      Eftersom trimmern är 100 % tvättbar kan du skölja den under kranen för en enklare trimningsupplevelse.

      För mer kontroll och komfort under trimningen

      För mer kontroll och komfort under trimningen

      Vårt ergonomiska grepp med tunna linjer i 360 grader gör enheten lätt att hålla och hantera, vilket ger dig den komfort och kontroll du behöver för att fullända din look.

      Praktisk laddning och förvaring

      Praktisk laddning och förvaring

      Stället ger praktisk laddning och förvaring för enheten så att den är redo när du är det.

      Konsekvent kraftfulla prestanda från början till slut

      Konsekvent kraftfulla prestanda från början till slut

      Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 120 minuters driftstid med ett alternativ för 5 minuters snabbladdning** för en kraftfull och kontinuerlig trimning.

      Håll koll under varje trimning

      Håll koll under varje trimning

      Lampindikatorn informerar dig om batteriets status och om det är fulladdat, så att du alltid är redo för nästa trimning.

      En organiserad trimning hemma eller på språng

      Resefodralet förvarar enheten och alla tillbehör du behöver på ett ställe för en organiserad trimningsrutin hemma eller när du är på språng.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Bekvämlighet
        • Håruppsamlare
        • Laddningsställ
        • Rengöringsborste
        • USB-A (ingen adapter medföljer)
        Resor och förvaring
        Resefodral

      • Effekt

        Batterityp
        Litiumjon
        Driftstid
        120 minuter
        Laddning
        • 1-timmes
        • 5 minuters snabbladdning
        • USB-A-laddning (5 V⎓/≥ 1 A)
        Batteristatus
        Laddningsindikator
        Användning
        Med eller utan sladd

      • Design

        Handtag
        Ergonomiskt grepp
        Legering
        Mellangrå, metallic

      • Service

        Garanti
        Upp till 5 år***

      • Lättanvänd

        Underhållsfritt
        Ingen rakbladsolja behövs
        Vattentät
        Våt och torr

      • Översikt

        Kroppsdel
        Skägg
        Verktyg och tillbehör
        10
        Längdinställningar
        0,4–20 mm
        Precisionssteg
        40
        Lösning
        Trimma
        Tekniker
        BeardSense

      • Stylingverktyg

        Trimningsblad
        Självslipande metallblad
        Specialiserade
        • Detaljtrimmer
        • Vinklade kammar
        • Bred trimmer

      • Kammar

        Skägg
        • Kort 0,4–10 mm
        • Långt 10,4–20 mm

