ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

Mikromusiksystem

BTB2670/12

4.5

| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

HiFi-stereoljud som passar hemmet

Lyssna på låtar på din smartphone, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela MP3-CD-skivor på det här kompakta allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Lyssna på dina favoritradioprogram med DAB+- och FM-kompatibilitet.

Visa alla fördelar

HiFi-stereoljud som passar hemmet

  • Bluetooth

  • med MULTIPAIR

  • DAB+

Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning

Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning

Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.

Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet

Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet

USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mikromusiksystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mikromusiksystem

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mini-Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mini-Stereoanlage

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2670 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2670 Microchaîne

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.