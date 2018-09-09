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Utgått
HiFi-stereoljud som passar hemmet
Lyssna på låtar på din smartphone, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela MP3-CD-skivor på det här kompakta allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Lyssna på dina favoritradioprogram med DAB+- och FM-kompatibilitet.
Bluetooth
med MULTIPAIR
DAB+
Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.
Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.
USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.
4.5
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
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Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mikromusiksystem
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Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mikromusiksystem
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
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Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mini-Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2670 Mini-Stereoanlage
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
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Den här recensionen skrevs för BTB2670 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2670 Microchaîne