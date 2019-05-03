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Utgått
Ge tyngd åt dina favoritlåtar
Lyssna på digital musik från din smartphone via Bluetooth eller spela upp MP3-CD-skivor och CD-R/RW på Philips mikrosystem. Basreflexhögtalare och 30 W maximal uteffekt ger dånande bas och ljud som fyller hela rummet.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM1560 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM1560 Micromuzieksysteem