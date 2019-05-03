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Utgått

Mikromusiksystem

BTM1560/12

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Ge tyngd åt dina favoritlåtar

Lyssna på digital musik från din smartphone via Bluetooth eller spela upp MP3-CD-skivor och CD-R/RW på Philips mikrosystem. Basreflexhögtalare och 30 W maximal uteffekt ger dånande bas och ljud som fyller hela rummet.

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Ge tyngd åt dina favoritlåtar

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Total uteffekt på 30 W RMS

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning

Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning

Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM1560 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM1560 Micromuzieksysteem

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