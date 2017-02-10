CA6500/63
Otroligt sammetslent skum
Med Philips-mjölkskummaren kan du tillaga och njuta av en mängd olika varma och kalla kafferecept i hemmet. Tack vare den innovativa skummaren kan du berika dina utsökta kaffe- och mjölkdrycker med ett otroligt sammetslent mjölkskum.Läs mer om produkten
Mjölkskummaren
Kan inte bara användas för en mängd varma och kalla kaffetyper som cappuccino och latte, utan också för läckra mjölkdrycker som mjölkte.
Rengöringen av Philips Milk Twister görs genom att bara skölja och torka med handduk tack vare non-stick-beläggningen.
Philips Milk Twister har en kapacitet på 120 ml, så mjölkskummet som förbereds räcker till två cappuccino.
Milk Twister med sin innovativa skumningsvisp är inställd på den optimala temperaturen och hastigheten och ger ett perfekt fast och fint skum.
Mjölkskummaren ger dig möjligheten att tillaga och njuta av olika varma och kalla kaffedrycker hemma, till exempel latte macchiato, cappuccino eller ett perfekt iskaffe.
Mjölkskummaren kan lyftas av basen för att enkelt fylla på mjölkskummet. Att ställa tillbaka mjölkskummaren är lika enkelt beroende på den runda anslutningen.
Den här mjölkskummaren är enkel att använda eftersom den endast har en knapp.
Allmänna specifikationer
Tekniska specifikationer
Vikt och mått
Ursprungsland
