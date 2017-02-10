    Milk Twister Mjölkskummare

      Milk Twister Mjölkskummare

      CA6500/63

      Övergripande klassificering / 5
      Recensioner

      Otroligt sammetslent skum

      Med Philips-mjölkskummaren kan du tillaga och njuta av en mängd olika varma och kalla kafferecept i hemmet. Tack vare den innovativa skummaren kan du berika dina utsökta kaffe- och mjölkdrycker med ett otroligt sammetslent mjölkskum.

      Läs mer om produkten

      Den här produkten
      Milk Twister
      Milk Twister

      Mjölkskummare

      Otroligt sammetslent skum

      Kaffekoppen blev plötsligt mycket mer intressant

      • Nonstick-beläggning
      • Rymmer 120 ml mjölk
      • Räcker till 2 cappuccino
      • Tillreder varmt och kallt skum
      Multifunktionell: En mängd olika kaffe- och mjölkdrycker

      Multifunktionell: En mängd olika kaffe- och mjölkdrycker

      Kan inte bara användas för en mängd varma och kalla kaffetyper som cappuccino och latte, utan också för läckra mjölkdrycker som mjölkte.

      Non-stick-beläggning för enkel rengöring

      Non-stick-beläggning för enkel rengöring

      Rengöringen av Philips Milk Twister görs genom att bara skölja och torka med handduk tack vare non-stick-beläggningen.

      Tillräckligt med mjölkskum för 2 cappuccino

      Tillräckligt med mjölkskum för 2 cappuccino

      Philips Milk Twister har en kapacitet på 120 ml, så mjölkskummet som förbereds räcker till två cappuccino.

      Magnetisk vispning för perfekt, fint skum

      Magnetisk vispning för perfekt, fint skum

      Milk Twister med sin innovativa skumningsvisp är inställd på den optimala temperaturen och hastigheten och ger ett perfekt fast och fint skum.

      Skumning av både varm och kall mjölk för en mängd olika kaffedrycker

      Skumning av både varm och kall mjölk för en mängd olika kaffedrycker

      Mjölkskummaren ger dig möjligheten att tillaga och njuta av olika varma och kalla kaffedrycker hemma, till exempel latte macchiato, cappuccino eller ett perfekt iskaffe.

      Sladdlös, 360 graders basplatta för enkel upplyftning och placering

      Sladdlös, 360 graders basplatta för enkel upplyftning och placering

      Mjölkskummaren kan lyftas av basen för att enkelt fylla på mjölkskummet. Att ställa tillbaka mjölkskummaren är lika enkelt beroende på den runda anslutningen.

      En knapptryckning för enkel användning

      Den här mjölkskummaren är enkel att använda eftersom den endast har en knapp.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Produkttyp
        Mjölkskummare
        Primärt material
        Plast
        Garanti
        2 år
        Kan maskindiskas
        Nej

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        420–500 W
        Spänning
        220–240 V
        Frekvens
        49 Hz
        Kapacitet
        120 ml
        Skumningstid
        130 s

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        128 mm
        Produktbredd
        128 mm
        Produkthöjd
        194 mm
        Produktvikt
        0,79 kg
        Förpackningens längd
        151 mm
        Förpackningens bredd
        151 mm
        Förpackningens höjd
        217 mm

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

