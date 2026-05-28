Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Kaffe
Alla serier
Underhållssats
Utgått
Support
CA6707/10
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Med underhållspaketet sköter du om dina kaffebryggare på bästa sätt och håller dem rena så att de fungerar utan problem. Använd endast Philips underhållspaket så att dina Philips- och Saeco-apparater fungerar så länge och så säkert som möjligt.
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till