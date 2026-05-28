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Underhållssats

CA6707/10

Underhållssats

Utgått

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Med underhållspaketet sköter du om dina kaffebryggare på bästa sätt och håller dem rena så att de fungerar utan problem. Använd endast Philips underhållspaket så att dina Philips- och Saeco-apparater fungerar så länge och så säkert som möjligt.

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  • 28 May 2026

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