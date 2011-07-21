Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Spela in och dela med dig av de goda stunderna i HD
Philips-videokameran i fickformat spelar in video med en knapptryckning! Återupplev magiska ögonblick i HD genom att visa dem på TV eller online. En inbyggd USB-kontakt kopplar videokameran till din PC/Mac utan krångel.
Spela in video i hög upplösning (720p) och njut av dem i samma kvalitet som HDTV-sändningar. ”720” refererar till skärmupplösningen, antalet horisontella linjer på skärmen. ”p” står för Progressive Scan eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 720p ger en bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder Philips videokamera samma videoformat som Blu-ray Disc-spelare och skivor – H.264. Detta mycket sofistikerade format ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.
Du behöver aldrig mer missa ett fantastiskt ögonblick. Med Philips-videokamerans snabba starttid kan du börja spela in direkt. Tack vare flera avancerade funktioner, t.ex. hög processorhastighet och särskild signalbearbetning, tar det bara två sekunder att starta Philips-videokameran. Knapparna är utformade för att vara enkla. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och börja filma i HD. Med Philips videokamera är du alltid redo att fånga överraskande händelser utan att missa något.
Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.
4.3
av 5
16
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
ClaesP
21/07/2011
Sverige
Hög bildkvalitet-enkel att använda-liten och nätt!
Förbluffande hög bildkvalitet ger den nätta videokamera, som dessutom är snabb och väldigt användarvänlig. Visar enkelt videofilmerna via HDMI på stor platt-TV med mycket bra resultat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100PK HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100PK HD camcorder
Mytivity
09/10/2011
Nederland
Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames
Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100PK HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100PK HD-camcorder
Ewi2011
09/10/2011
Nederland
Fantastisch
Lekker klein, maar hele mooie foto's en filmpjes kan je er mee maken. Fijn is dat je zelf de grote van de kaart kan bepalen, dus groter meer foto's en film. Klein puntje van aandacht, de microfoon is wat zacht van geluid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100PK HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100PK HD-camcorder