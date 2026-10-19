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        Utgått

        HD-videokamera

        CAM150PK/00

        Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

        ESee videokamera CAM150 är tålig och vattentät och passar perfekt både inomhus och utomhus, till och med när det regnar eller snöar. Avancerad bildstabilisering ger de skarpaste videoklippen medan dual format-inspelning ger både HD- och e-postvänliga format för enkel delning när som helst.

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        Till och med när det regnar eller snöar

        Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

        Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

        Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

        Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

        Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

        Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

        Liten och smidig design som lätt får plats i fickan

        Tekniska specifikationer

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        • Tips om hälsosam livsstil.
        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.