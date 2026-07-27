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  • Komplett mjölkkanna
  • Komplett mjölkkanna

Komplett mjölkkanna

CP0586

Komplett mjölkkanna
Den här kompletta mjölkkannan håller mjölken fräsch. Kannan kan även enkelt förvaras i kylen. Kompatibel med Xelsis årsmodell 2017
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Kompatibla produkter
GranAroma

GranAroma
Helautomatisk espressomaskin

SM6480/00R1

GranAroma

GranAroma
Helautomatisk espressomaskin

SM6580/20R1

Xelsis

Xelsis
Automatisk espressomaskin

SM7583/00R1

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Helautomatisk espressomaskin

SM8780/00R1

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Helautomatisk espressomaskin

SM8782/30R1

GranAroma

GranAroma
Helautomatisk espressomaskin - Renoverade

SM6580/00R1

GranAroma

GranAroma
Helautomatisk espressomaskin

SM6580/50R1

GranAroma

GranAroma
Helautomatisk espressomaskin

SM6582/30R1

GranAroma

GranAroma
Helautomatisk espressomaskin - Renoverade

SM6585/00R1

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Helautomatisk espressomaskin

SM6682/10R1

Läs i specifikationerna om vilken produkt som passar

Komplett mjölkkanna

  • Xelsis

  • Snabb rengöring efter användning

  • Grundlig rengöring varje vecka

  • Kan inte maskindiskas

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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