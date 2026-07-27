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30 dagars ångerrätt
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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
CP0586
SM6480/00R1
SM6580/20R1
SM7583/00R1
SM8780/00R1
SM8782/30R1
SM6580/00R1
SM6580/50R1
SM6582/30R1
SM6585/00R1
SM6682/10R1
Xelsis
Snabb rengöring efter användning
Grundlig rengöring varje vecka
Kan inte maskindiskas
Ibland behöver din produkt ett ansiktslyft och det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu med Philips reservdelar. Allt med garanterad Philips-kvalitet.
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