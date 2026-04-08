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PerformerPro Tillbehör + hållare
Utgått
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CP9278
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Vill du alltid ha dina dammsugartillbehör inom räckhåll när du dammsuger? Med den här praktiska tillbehörshållaren kan du förvara alla dina mindre dammsugarverktyg på ett ställe. Den kan enkelt monteras på dammsugarens rör.
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