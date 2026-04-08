ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

PerformerPro Tillbehör + hållare

Utgått

Support

PerformerProTillbehör + hållare

CP9278

PerformerPro Tillbehör + hållare

Utgått

Gå till butiken

Logga in eller skapa ett konto

Registrera produkten

Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

Vill du alltid ha dina dammsugartillbehör inom räckhåll när du dammsuger? Med den här praktiska tillbehörshållaren kan du förvara alla dina mindre dammsugarverktyg på ett ställe. Den kan enkelt monteras på dammsugarens rör.

  • PDF fil
  • 8 April 2026

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till