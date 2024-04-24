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PowerPro Ultimate TriActive+-munstycke

Utgått

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PowerPro UltimateTriActive+-munstycke

CP9701

PowerPro Ultimate TriActive+-munstycke

Utgått

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Handböcker och dokumentation

Munstycket har 3 rengöringsfunktioner: 1) Det har en särskilt utformad sula för varsam rengöring på djupet 2) Det suger upp stora partiklar tack vare den större öppningen framtill 3) Det kommer åt damm och smuts vid möbler och väggar tack vare tvåsidiga borstar

  • PDF fil
  • 24 April 2024

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