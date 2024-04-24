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PowerPro Ultimate TriActive+-munstycke
Utgått
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CP9701
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Munstycket har 3 rengöringsfunktioner: 1) Det har en särskilt utformad sula för varsam rengöring på djupet 2) Det suger upp stora partiklar tack vare den större öppningen framtill 3) Det kommer åt damm och smuts vid möbler och väggar tack vare tvåsidiga borstar
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