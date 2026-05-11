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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Upplev kraftfull, tyst fläktning med 3 hastigheter och mjuk rotation för personlig komfort. Byggd med kvalitetsmaterial och en elegant, modern design erbjuder denna bordsfläkt hållbar kvalitet och stilfull prestanda – perfekt för alla utrymmen.
Det främre gallret på Philips-fläkten är smutsigt
Min Philips-fläkt låter för högt
Min Philips-fläkt luktar konstigt
Jag kan inte slå på/stänga av min Philips-tornfläkt
Luftflödet från Philips tornfläkt är svagt
Min Philips-tornfläkt stängs plötsligt av
Philips-fläkten låter ovanligt när den svänger
Philips-tornfläktens bas är ostadig eller vibrerar