Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Designad för tystnad. Byggd för kraft.

      Philips Bordsfläkt 1000 Series Bordsfläktar

      CX1030/01

      Övergripande klassificering / 5
      Recensioner

      Designad för tystnad. Byggd för kraft.

      Upplev kraftfull, tyst fläktning med 3 hastigheter och mjuk rotation för personlig komfort. Byggd med kvalitetsmaterial och en elegant, modern design erbjuder denna bordsfläkt varaktig hållbarhet och stilfull prestanda – perfekt för alla utrymmen.

      Läs mer om produkten

      Liknande produkter

      Visa alla Fläktar

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      Philips Bordsfläkt 1000 Series
      - {discount-value}

      Philips Bordsfläkt 1000 Series

      Bordsfläktar

      totalt

      recurring payment

      Designad för tystnad. Byggd för kraft.

      Stark fläkt och tyst drift för bästa komfort.

      • Kraftigt luftflöde upp till 2000 m³/h
      • Tyst fläktning på 35 dB(A) (1)
      • 3 hastigheter för personlig komfort
      • Automatisk rotation och lutning
      • Huvuddiameter 35 cm
      Kraftfullt luftflöde för omedelbar svalka

      Med en kylkapacitet på upp till 2000 m³/h och 5 blad levererar denna fläkt ett intensivt luftflöde som eliminerar stillastående luft och fyller ditt utrymme med frisk luft för komfort hela dagen.

      Tyst fläktning för ostörd vila

      Fläkten arbetar på en diskret ljudnivå på 35 dB(A) (1) – jämförbart med ett fridfullt sovrum på natten – och levererar kraftfull svalkning samtidigt som den bibehåller en lugn, ostörd miljö, perfekt för sömn, arbete eller läsning.

      Långdistansbris för maximal kylning

      Upplev ett uppfriskande luftflöde som når upp till 30 m och säkerställer en behaglig bris i hela rummet. Oavsett om du är nära eller långt bort kan du njuta av jämn kylning var du än befinner dig.

      3 hastighetsinställningar för personlig kylning

      Anpassa din komfort med 3 justerbara hastighetsinställningar – från en mild bris till kraftfullt luftflöde. Du kan enkelt skräddarsy svalkan efter dina behov med en enkel vridning på vredet.

      Automatisk rotation och lutning för att nå varje hörn

      Njut av optimal luftcirkulation med automatisk 80° rotation och ett 30° lutande huvud, utformat för att leverera en svalkande bris i hela rummet.

      Byggd för att hålla – noggrant testad för kvalitet

      Med över 80 års expertis inom luftvård genomför Philips mer än 110 rigorösa kvalitetstester för att säkerställa hållbarhet och hög prestanda, säsong efter säsong – allt med 2 års garanti för din sinnesro.

      XL-bas för förbättrad stabilitet

      Den extra stora basen ger ökad stabilitet och minimerar wobbling även vid högre hastigheter för en säkrare och mer pålitlig kylupplevelse.

      Designad för ditt hem

      En elegant, hållbar design som kompletterar alla interiörer – byggd för att hålla och passa in, med en huvuddiameter på 35 cm.

      Energieffektiv kylning för dagligt bruk

      Med en effekt på endast 35W förbrukar denna fläkt 70 gånger mindre energi än en standard portabel luftkonditionering – så du kan hålla dig sval samtidigt som du dramatiskt minskar energianvändning och kostnader.

      Enkel att installera och rengöra

      Montera på bara några steg med den intuitiva designen. Rengöringen är enkel – torka bara av ytan med en torr trasa för att bibehålla optimal prestanda.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Färg
        Svart
        Sekundär färg
        Grå
        Primärt material
        Metall
        Sekundärt material
        Plast

      • Tekniska specifikationer

        Maximal kraft
        35 W
        Min. ljudnivå
        35 dB(A)
        Max. ljudnivå
        45 dB(A)

      • Prestanda

        Fläktens luftflöde
        2000 m³/h

      • Användbarhet

        Hastighetsinställningar
        3
        Sladdlängd
        1,8 m
        Svängningar
        80°
        Vertikal lutning
        30°
        Fjärrkontroll
        Nej

      • Vikt och mått

        Huvudets diameter
        35 cm
        Produktlängd
        35 cm
        Produktbredd
        27,6 cm
        Produkthöjd
        48,5 cm
        Produktvikt
        3,1 kg
        Förpackningens längd
        46,2 cm
        Förpackningens bredd
        27,8 cm
        Förpackningens höjd
        42,7 cm
        Förpackningens vikt
        4,8 kg

      • Energieffektivitet

        Strömförbrukning i standbyläge
        0 W
        Spänning
        220–240 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Underhåll

        Garanti
        2

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • (1) Ljudnivå vid lägsta hastighet.

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.