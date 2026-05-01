      Tower Fan 5000-serien Tornfläkt

      CX5550/01

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Starkare men tystare kylning (1)

      Njut av kraftfull fläktning med minimalt ljud och energiförbrukning. Upplev svalkande luftflöde som fläktar hela rummet, och skapa en lugnande atmosfär genom att tillföra din favoritdoft av eteriska oljor i brisen.

      Starkare men tystare kylning (1)

      40% tystare med SilentWings-teknik (1)

      • Starkt luftflöde på 2 370 m³/h
      • Extra tyst drift
      • Låg energiförbrukning
      • Fjärrkontroll
      Kraftfullt luftflöde för maximal komfort

      Denna bladlösa fläkt levererar ett kraftfullt luftflöde på 2 370 m³/h för att snabbt kyla ner hela ditt utrymme. Den cirkulerar sval luft längre och bredare (1), med lufthastigheter på upp till 8,1 m/s.

      Viskande tyst bris, med SilentWings-teknik

      Upplev 40 % tystare kylning (1), så lågt som 24 dB (2). Med ett luftutlopp inspirerat av flygplansvingarnas aerodynamik är denna fläkt perfekt för vilsam sömn, arbete eller total avkoppling.

      Skräddarsydd komfort för varje behov

      Välj mellan 3 lägen (Manuell, Naturlig bris, Avancerad sömn) och 5 hastighetsnivåer för personlig kylning. Från en mild bris till kraftfullt luftflöde, njut av enkel komfort hela dagen.

      Bred oscillation för kylning av hela rummet

      Med 80° oscillation fördelar denna fläkt luft till varje hörn av rummet – så att du kan känna dig uppfriskad oavsett var du befinner dig.

      Låg energiförbrukning

      Med maximalt 48W använder den mindre energi än en traditionell glödlampa – håller dig sval samtidigt som du sparar på energikostnaderna.

      Håll dig sval under natten med tyst nattläge

      Avancerat sömnläge minskar gradvis luftflödeshastigheten var 30:e minut och dimmar displaybelysningen, vilket hjälper dig att somna naturligt samtidigt som energi sparas under natten.

      Lugnande aromaterapi

      Förbättra ditt välbefinnande genom att berika luftflödet med dina favoritoljor för en lugnande upplevelse.

      Timerfunktion som sparar energi och besvär

      Använd 9-timmarstimern för att automatiskt stänga av fläkten efter din valda tid. Njut av sval komfort utan att behöva gå upp eller oroa dig för att stänga av den.

      Enkel kontroll med fjärrkontroll och touchpanel

      Justera enkelt din tornfläkt med den intuitiva kontrollpanelen eller fjärrkontrollen, för bekväm användning från var som helst i rummet.

      Känn vinden med Natural Breeze-läget

      Detta läge justerar fläkthastigheten dynamiskt för att efterlikna naturliga luftrörelser och ge en lugnande bris i rummet.

      Slimmad och platsbesparande design

      Elegant, slimmad design som passar i alla rum. Placera den i ett hörn eller mot en vägg för att spara utrymme samtidigt som ditt hem hålls svalt och stilrent.

      Enkel montering utan verktyg

      Installera på några sekunder utan skruvar eller besvär. Designad för bekvämlighet, monteras fläkten enkelt och är klar att användas direkt.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Produkttyp
        Tornfläkt
        Färg
        Kolgrå
        Primärt material
        Plast
        Motor
        AC-motor

      • Tekniska specifikationer

        Maximal kraft
        48 W
        Min. ljudnivå
        24 dB(A)
        Max. ljudnivå
        44 dB(A)

      • Prestanda

        Fläktens luftflöde
        2370 m³/h
        Lufthastighet
        8,1 m/s

      • Användbarhet

        Nattläge
        Ja
        Läget Naturlig bris
        Ja
        Manuellt läge
        Ja
        Doftspridare
        Ja
        Hastighetsinställningar
        Ja (5 nivåer)
        Timer
        1-9h
        Sladdlängd
        1,8 m
        Svängningar
        80°
        Gränssnitt
        Pekskärm
        Fjärrkontroll
        Ja

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        17,2 cm
        Produktbredd
        15,8 cm
        Produkthöjd
        106,0 cm
        Produktvikt
        4,9 kg
        Förpackningens längd
        25,7 cm
        Förpackningens bredd
        25,0 cm
        Förpackningens höjd
        111,0 cm
        Förpackningens vikt
        7,0 kg

      • Energieffektivitet

        Strömförbrukning i standbyläge
        < 0,5 W
        Spänning
        220–240 V
        Frekvens
        50/60 Hz

      • Underhåll

        Garanti
        2 år

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        Doftkuddar
        Relaterade tillbehör 1
        FY5100

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • (1) jämfört med föregångaren CX5535
      • (2) Testad på lägsta hastighetsinställningar

