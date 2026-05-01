CX5550/01
Starkare men tystare kylning (1)
Njut av kraftfull fläktning med minimalt ljud och energiförbrukning. Upplev svalkande luftflöde som fläktar hela rummet, och skapa en lugnande atmosfär genom att tillföra din favoritdoft av eteriska oljor i brisen.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten.
Tornfläkt
Denna bladlösa fläkt levererar ett kraftfullt luftflöde på 2 370 m³/h för att snabbt kyla ner hela ditt utrymme. Den cirkulerar sval luft längre och bredare (1), med lufthastigheter på upp till 8,1 m/s.
Upplev 40 % tystare kylning (1), så lågt som 24 dB (2). Med ett luftutlopp inspirerat av flygplansvingarnas aerodynamik är denna fläkt perfekt för vilsam sömn, arbete eller total avkoppling.
Välj mellan 3 lägen (Manuell, Naturlig bris, Avancerad sömn) och 5 hastighetsnivåer för personlig kylning. Från en mild bris till kraftfullt luftflöde, njut av enkel komfort hela dagen.
Med 80° oscillation fördelar denna fläkt luft till varje hörn av rummet – så att du kan känna dig uppfriskad oavsett var du befinner dig.
Med maximalt 48W använder den mindre energi än en traditionell glödlampa – håller dig sval samtidigt som du sparar på energikostnaderna.
Avancerat sömnläge minskar gradvis luftflödeshastigheten var 30:e minut och dimmar displaybelysningen, vilket hjälper dig att somna naturligt samtidigt som energi sparas under natten.
Förbättra ditt välbefinnande genom att berika luftflödet med dina favoritoljor för en lugnande upplevelse.
Använd 9-timmarstimern för att automatiskt stänga av fläkten efter din valda tid. Njut av sval komfort utan att behöva gå upp eller oroa dig för att stänga av den.
Justera enkelt din tornfläkt med den intuitiva kontrollpanelen eller fjärrkontrollen, för bekväm användning från var som helst i rummet.
Detta läge justerar fläkthastigheten dynamiskt för att efterlikna naturliga luftrörelser och ge en lugnande bris i rummet.
Elegant, slimmad design som passar i alla rum. Placera den i ett hörn eller mot en vägg för att spara utrymme samtidigt som ditt hem hålls svalt och stilrent.
Installera på några sekunder utan skruvar eller besvär. Designad för bekvämlighet, monteras fläkten enkelt och är klar att användas direkt.
