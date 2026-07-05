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  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
  • Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket

2000 SeriesÅngstrykjärn

DST2020/80

4.7
| (7) Recensioner
Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket
Stryk enkelt med det lätta DST2000 Series-strykjärnet. Den kraftfulla ångan på upp till 25 g/min och ångboost fixar effektivt svåra veck, medan den keramiska stryksulan säkerställer bra glidförmåga på alla strykbara tyger.
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Enkel och effektiv strykning

Prestanda du kan lita på från det främsta strykningsvarumärket

  • Upp till 25 g/min konstant ånga för veckborttagning

  • Fyra ånginställningar för att ta bort veck på alla tyger

  • Keramisk stryksula för enkel och snabb glidförmåga

  • Lätt för snabb och enkel strykning

  • 250 ml vattenbehållare för längre strykning

Upp till 25 g/min konstant ånga för veckborttagning

Upp till 25 g/min konstant ånga för veckborttagning

Kraftfull ånga på upp till 25 g/min gör strykningen enkel genom att effektivt ta bort veck. Kombinera den med en kraftfull ångboost för att ta bort även de tuffaste vecken.

Fyra ånginställningar för att ta bort veck på alla strykbara tyger

Fyra ånginställningar för att ta bort veck på alla strykbara tyger

Flera ånginställningar på strykjärnet gör att du enkelt kan ta itu med veck på olika tyger. Ställ in låg ånga för ömtåliga tyger som siden och kraftfullare ånga för tjockare tyger.

Keramisk stryksula för enkel och snabb glidförmåga

Keramisk stryksula för enkel och snabb glidförmåga

Få bra glidförmåga på alla strykbara plagg tack vare den hållbara och reptåliga keramiska stryksulan. Den har bra glidförmåga på alla plagg, fastnar inte på kläderna och är lätt att hålla ren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

7

Recensioner

3
2
1

05/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great no nonsense iron

Very good basic iron, and lightweight. It glides across fabrics easily and easy to use. The different functions are easy to select using the wheel under the handle, and the modes can be selected from the toggle at the top. It takes very little time for the iron to heat up and this is clear by a red light that shows up during heating. It's a fairly small iron, so not a huge amount of water can be stored, and this may mean that it requires multiple refills, but the refilling is easy - just pop open the cap and pour it in to the limit. It also has a self-cleaning function which forces steam out of the nozzles to dislodge any limescale.

Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron

30/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Stylish

Really lovely iron, glided smoothly and was great at removing the creases, ceramic bottom keeps the base hot giving a good overall iron and steam release. I'm an absolute rubbish ironer so this really helped me to make the job easy and succsesful without being too stressful Design is sleek and stylish and I would definately recommend this product to friends and family

Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Philips Steam Iron

I’m not a fan or ironing! But this iron makes the chore easy. Just pop some water in, and pick from the multiple modes - dry ironing, eco, two steam, three steam…then get to ironing. Got the creases out of my trousers so quickly!

Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Testat av ett externt institut avseende bakterietyperna E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 med tio sekunders ångtid.