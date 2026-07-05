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30 dagars ångerrätt
DST2020/80
Upp till 25 g/min konstant ånga för veckborttagning
Fyra ånginställningar för att ta bort veck på alla tyger
Keramisk stryksula för enkel och snabb glidförmåga
Lätt för snabb och enkel strykning
250 ml vattenbehållare för längre strykning
Kraftfull ånga på upp till 25 g/min gör strykningen enkel genom att effektivt ta bort veck. Kombinera den med en kraftfull ångboost för att ta bort även de tuffaste vecken.
Flera ånginställningar på strykjärnet gör att du enkelt kan ta itu med veck på olika tyger. Ställ in låg ånga för ömtåliga tyger som siden och kraftfullare ånga för tjockare tyger.
Få bra glidförmåga på alla strykbara plagg tack vare den hållbara och reptåliga keramiska stryksulan. Den har bra glidförmåga på alla plagg, fastnar inte på kläderna och är lätt att hålla ren.
4.7
av 5
7
Recensioner
AllisonT
05/07/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great no nonsense iron
Very good basic iron, and lightweight. It glides across fabrics easily and easy to use. The different functions are easy to select using the wheel under the handle, and the modes can be selected from the toggle at the top. It takes very little time for the iron to heat up and this is clear by a red light that shows up during heating. It's a fairly small iron, so not a huge amount of water can be stored, and this may mean that it requires multiple refills, but the refilling is easy - just pop open the cap and pour it in to the limit. It also has a self-cleaning function which forces steam out of the nozzles to dislodge any limescale.
Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron
KerryM
30/06/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Stylish
Really lovely iron, glided smoothly and was great at removing the creases, ceramic bottom keeps the base hot giving a good overall iron and steam release. I'm an absolute rubbish ironer so this really helped me to make the job easy and succsesful without being too stressful Design is sleek and stylish and I would definately recommend this product to friends and family
Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron
JudeL
28/06/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Philips Steam Iron
I’m not a fan or ironing! But this iron makes the chore easy. Just pop some water in, and pick from the multiple modes - dry ironing, eco, two steam, three steam…then get to ironing. Got the creases out of my trousers so quickly!
Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Den här recensionen skrevs för 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Testat av ett externt institut avseende bakterietyperna E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 med tio sekunders ångtid.