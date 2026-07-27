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  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
  • Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*

Utgått

Utbytessats

FC8010/01

Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*
Allergifilterutbytessats kompatibel med Philips PowerPro Compact- och PowerPro City-sortiment*. Satsen innehåller utblås- och motorfilter. Vi rekommenderar att du byter filter en gång om året.
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PowerPro Compact

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Dammsugare utan påse

FC9331/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Dammsugare utan påse

FC9332/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Dammsugare utan påse

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Dammsugare utan påse

FC9334/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Dammsugare utan påse

FC9332/09

Originalersättningsfilter från Philips

Allergifilterutbytessats för PowerPro Compact*

  • Ett allergifilter

  • 1 x tvättbart motorfilter

  • 1 x tvättbart skumfilter

Allergiutblåsfilter för suverän filtrering

Allergiutblåsfilter för suverän filtrering

Paketet innehåller 1 x allergiutblåsfilter.-Filtret fångar även upp alla små dammpartiklar innan luften förs ut i rummet igen. Det ger ren, dammfri luft i hemmet. Vi rekommenderar att du byter ut filtret ut en gång om året.

Tvättbart motorintagsfilter

Tvättbart motorintagsfilter

Satsen innehåller 1 x tvättbart motorfilter. Det ger höga filtreringsnivåer och förhindrar fint damm från att nå motorn och skada den. Filtret kan tvättas. Vi rekommenderar att du byter ut filtret en gång om året.

Tvättbart motorskumfilter

Tvättbart motorskumfilter

Satsen innehåller 1 x motorintagsfilter (skum). Filtret skyddar motorn ytterligare och ska placeras bredvid det tvättbara motorfiltret. Filtret kan tvättas. Vi rekommenderar att du byter ut filtret en gång om året.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Kompatibla med följande produktutbud från Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516