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Utgått
FC8010/01
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9330/09R1
FC9331/09R1
FC9332/09R1
FC9331/09
FC9334/09
FC9332/09
Ett allergifilter
1 x tvättbart motorfilter
1 x tvättbart skumfilter
Paketet innehåller 1 x allergiutblåsfilter.-Filtret fångar även upp alla små dammpartiklar innan luften förs ut i rummet igen. Det ger ren, dammfri luft i hemmet. Vi rekommenderar att du byter ut filtret ut en gång om året.
Satsen innehåller 1 x tvättbart motorfilter. Det ger höga filtreringsnivåer och förhindrar fint damm från att nå motorn och skada den. Filtret kan tvättas. Vi rekommenderar att du byter ut filtret en gång om året.
Satsen innehåller 1 x motorintagsfilter (skum). Filtret skyddar motorn ytterligare och ska placeras bredvid det tvättbara motorfiltret. Filtret kan tvättas. Vi rekommenderar att du byter ut filtret en gång om året.
Recensioner
Kompatibla med följande produktutbud från Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516