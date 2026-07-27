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Utgått
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
FC8785/09R0
FC8781/09R1
FC8955/09R1
FC8781/19R1
FC9920/69R1
FC8782/09R1
FC8780/09
FC8784/09
1 x EPA12-utblåsfilter
s-filter® standardstorlek
Håller kvar >99,5 % av damm
s-filter® är standardutblåsfiltret som finns i de flesta butiker och lätt känns igen på logotypen. Det passar flera dammsugarserier från Philips, samt dammsugare från Electrolux, AEG, Volta och Tornado.
EPA12-filtret fångar upp över 99,5 % av alla små dammpartiklar innan luften förs ut i rummet igen. Det ger ren, dammfri luft i hemmet. Filtret bör bytas ut en gång om året.
För bästa resultat och filtrering rekommenderar vi att du byter filtret en gång om året.
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