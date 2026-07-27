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  • Original EPA12-ersättningsfilter från Philips
  • Original EPA12-ersättningsfilter från Philips
  • Original EPA12-ersättningsfilter från Philips
  • Original EPA12-ersättningsfilter från Philips

Utgått

s-filter® utblåsfilter

FC8031/00

Original EPA12-ersättningsfilter från Philips
Philips EPA12-filter för dammsugaren fångar upp 99,5 % av de allra minsta dammpartiklarna så att du får en helt dammfri miljö. För optimala prestanda ska filtret bytas ut varje år.
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EPA12-filter fångar upp över 99,5 % av alla små dammpartiklar

Original EPA12-ersättningsfilter från Philips

  • 1 x EPA12-utblåsfilter

  • s-filter® standardstorlek

  • Håller kvar >99,5 % av damm

s-filter® standardstorlek för enkelt byte

s-filter® är standardutblåsfiltret som finns i de flesta butiker och lätt känns igen på logotypen. Det passar flera dammsugarserier från Philips, samt dammsugare från Electrolux, AEG, Volta och Tornado.

EPA12-utblåsfilter för suverän filtrering

EPA12-utblåsfilter för suverän filtrering

EPA12-filtret fångar upp över 99,5 % av alla små dammpartiklar innan luften förs ut i rummet igen. Det ger ren, dammfri luft i hemmet. Filtret bör bytas ut en gång om året.

Byt med 12 månaders mellanrum för bibehållna prestanda

Byt med 12 månaders mellanrum för bibehållna prestanda

För bästa resultat och filtrering rekommenderar vi att du byter filtret en gång om året.

Tekniska specifikationer

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