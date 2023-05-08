Söktermer

      Originalreservfilter NanoProtect HEPA

      FY0611/30

      Övergripande klassificering / 5
      Filtreringen i två lager av NanoProtect HEPA och förfilter säkerställer att du skyddas mot PM2.5, bakterier, pollen, damm, husdjursmjäll och andra föroreningar.

      Philips-originalfilter som passar perfekt

      • 12 månaders livslängd
      • NanoProtect HEPA-filter
      Filtrerar 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (1)

      Filtrerar 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (1)

      Vårt filtreringssystem i två lager med NanoProtect HEPA-tekniken fångar upp imponerande 99,97 % av ultrafina partiklar så små som 0,003 mikrometer (1). NanoProtect HEPA-tekniken fångar inte bara upp föroreningar, utan använder även en elektrostatisk laddning för att attrahera dem, vilket rengör upp till dubbelt så mycket luft än traditionell HEPA H13-filtrering, med högre energieffektivitet(2).

      Perfekt passform för konsekvent goda resultat

      Perfekt passform för konsekvent goda resultat

      Philips originalfilter utformades samtidigt som enheten och de matchar varandra perfekt. Det här säkerställer enhetens kontinuerliga och smidiga drift.

      Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

      Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt

      Philips luftfilter genomgår ett flertal obligatoriska och strikta inspektionstester innan de distribueras från fabriken. De utsätts för rigorösa tester rörande livslängd och hållbarhet, för kontinuerlig drift dygnet runt. Våra filter är utformade för att säkerställa att din Philips-luftrenare presterar som bäst ända fram till slutet av filtrets livslängd.

      Anslut till enheten och kontrollera filterlivslängden

      Anslut till enheten och kontrollera filterlivslängden

      Håll koll på filtrets livslängd och status när som helst med Air+-appen. Du får en avisering när det är dags att byta ut filtret och du kan enkelt beställa ett nytt filter direkt via appen (4).

      Upp till 12 månaders användning

      Upp till 12 månaders användning

      Philips integrerade 2-i-1-filter ger konsekvent skydd med optimal filtrering i upp till 12 månader (3).

      Följ den smarta filterstatusindikatorn på enheten

      Följ den smarta filterstatusindikatorn på enheten

      Luftrenaren varnar dig när filtret behöver bytas ut för enkelt underhåll.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Produkttyp
        HEPA NanoProtect-filter
        Förpackningen innehåller följande:
        1 filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Förfilter
        Ja
        Aktivt kol
        Nej
        Livslängd
        Upp till 1 år

      • Prestanda

        Partikelfiltrering
        99,97 % vid 0,003 mikron

      • Vikt och mått

        Produkthöjd
        154 mm
        Produktvikt
        0,24 kg
        Förpackningens längd
        173 mm
        Förpackningens bredd
        173 mm
        Förpackningens höjd
        164 mm
        Förpackningens vikt
        0,35 kg
        Produktlängd
        166 mm
        Produktbredd
        166 mm

      • Byte

        För Philips-luftrenare
        AC0650, AC0651

      • (1) Från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl-aerosol av iUTA enligt DIN71460-1.
      • (2) Philips luftrenare har högre CADR (luftreningshastighet) och energieffektivitet med ett NanoProtect HEPA-filter än med ett HEPA H13-filter, testat i enlighet med GB/T 18801.
      • (3) Den rekommenderade livslängden beräknas utifrån den genomsnittliga användningstiden för Philips-användarna och de WHO-data gällande föroreningsnivåer på orten. Faktisk livslängd påverkas av användningsmiljö och användningsfrekvens. Gäller endast i länder där Philips-butiken är tillgänglig.
      • (4) Gäller endast i länder där Philips-butiken är tillgänglig.

