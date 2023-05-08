Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Två filter i ett för långvariga prestanda
Philips-originalfilter som passar perfekt
12 månaders livslängd
NanoProtect HEPA-filter
Filtrerar 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (1)
Vårt filtreringssystem i två lager med NanoProtect HEPA-tekniken fångar upp imponerande 99,97 % av ultrafina partiklar så små som 0,003 mikrometer (1). NanoProtect HEPA-tekniken fångar inte bara upp föroreningar, utan använder även en elektrostatisk laddning för att attrahera dem, vilket rengör upp till dubbelt så mycket luft än traditionell HEPA H13-filtrering, med högre energieffektivitet(2).
Perfekt passform för konsekvent goda resultat
Philips originalfilter utformades samtidigt som enheten och de matchar varandra perfekt. Det här säkerställer enhetens kontinuerliga och smidiga drift.
Philips-filter gör att enheten fungerar effektivt
Philips luftfilter genomgår ett flertal obligatoriska och strikta inspektionstester innan de distribueras från fabriken. De utsätts för rigorösa tester rörande livslängd och hållbarhet, för kontinuerlig drift dygnet runt. Våra filter är utformade för att säkerställa att din Philips-luftrenare presterar som bäst ända fram till slutet av filtrets livslängd.
Anslut till enheten och kontrollera filterlivslängden
Håll koll på filtrets livslängd och status när som helst med Air+-appen. Du får en avisering när det är dags att byta ut filtret och du kan enkelt beställa ett nytt filter direkt via appen (4).
Upp till 12 månaders användning
Philips integrerade 2-i-1-filter ger konsekvent skydd med optimal filtrering i upp till 12 månader (3).
Följ den smarta filterstatusindikatorn på enheten
Luftrenaren varnar dig när filtret behöver bytas ut för enkelt underhåll.
(1) Från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl-aerosol av iUTA enligt DIN71460-1.
(2) Philips luftrenare har högre CADR (luftreningshastighet) och energieffektivitet med ett NanoProtect HEPA-filter än med ett HEPA H13-filter, testat i enlighet med GB/T 18801.
(3) Den rekommenderade livslängden beräknas utifrån den genomsnittliga användningstiden för Philips-användarna och de WHO-data gällande föroreningsnivåer på orten. Faktisk livslängd påverkas av användningsmiljö och användningsfrekvens. Gäller endast i länder där Philips-butiken är tillgänglig.
(4) Gäller endast i länder där Philips-butiken är tillgänglig.
