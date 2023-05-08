Filtrerar 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikrometer (1)

Vårt filtreringssystem i två lager med NanoProtect HEPA-tekniken fångar upp imponerande 99,97 % av ultrafina partiklar så små som 0,003 mikrometer (1). NanoProtect HEPA-tekniken fångar inte bara upp föroreningar, utan använder även en elektrostatisk laddning för att attrahera dem, vilket rengör upp till dubbelt så mycket luft än traditionell HEPA H13-filtrering, med högre energieffektivitet(2).