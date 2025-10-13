FY2200/30
Originalfilter till luftrenaren PureProtect 2200
Originalreservfilter till din luftrenare: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kol-filter och förfilter för skydd mot föroreningar, pollen, damm, husdjursmäll och virus.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
HEPA NanoProtect-filter
Reservfilter till Philips PureProtect Quiet 2200 Series luftrenare: AC2210, AC2220 och AC2221. Du hittar din luftrenarmodell på enhetens baksida.
Originalfilter säkerställer optimal prestanda i tre år (2), vilket minskar problem och kostnaden. Luftrenaren beräknar filtrets livslängd och aviserar dig när det är dags att byta.
Vår vikbara filterdesign kräver mindre förpackningsmaterial och använder 35 % mindre plast, vilket minskar vårt koldioxidavtryck.
Philips originalfilter är utformat för att passa din enhet perfekt. Använd alltid äkta Philips-filter för optimala prestanda.
Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron(1) – för att skydda dig mot föroreningar, virus, allergener, bakterier och dålig lukt.
Indikatorn på displayen på din Philips-enhet meddelar dig när det är dags att byta filter. Underhållet är enkelt och tar mindre än en minut.
Anslut enheten till appen Air+ för att övervaka filterstatus och enkelt beställa reservfilter när det behövs.
