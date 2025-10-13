Söktermer

      PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect-filter

      FY2200/30

      Originalfilter till luftrenaren PureProtect 2200

      Originalreservfilter till din luftrenare: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kol-filter och förfilter för skydd mot föroreningar, pollen, damm, husdjursmäll och virus.

      Originalfilter till luftrenaren PureProtect 2200

      Fångar effektivt upp 99,97 % av nanopartiklar (1)

      • Kompatibelt med 2200 Series
      • Förpackningens innehåll: 1 filter
      • Livslängd på 3 år
      • Philips originalfilter
      Kompatibelt med Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Kompatibelt med Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Reservfilter till Philips PureProtect Quiet 2200 Series luftrenare: AC2210, AC2220 och AC2221. Du hittar din luftrenarmodell på enhetens baksida.

      Filter som varar i tre år

      Filter som varar i tre år

      Originalfilter säkerställer optimal prestanda i tre år (2), vilket minskar problem och kostnaden. Luftrenaren beräknar filtrets livslängd och aviserar dig när det är dags att byta.

      Miljövänlig design med 30 % mindre förpackning

      Miljövänlig design med 30 % mindre förpackning

      Vår vikbara filterdesign kräver mindre förpackningsmaterial och använder 35 % mindre plast, vilket minskar vårt koldioxidavtryck.

      Philips originalfilter för bästa möjliga prestanda

      Philips originalfilter för bästa möjliga prestanda

      Philips originalfilter är utformat för att passa din enhet perfekt. Använd alltid äkta Philips-filter för optimala prestanda.

      HEPA-filter i tre lager fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar

      HEPA-filter i tre lager fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar

      Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron(1) – för att skydda dig mot föroreningar, virus, allergener, bakterier och dålig lukt.

      Följ den smarta filterstatusindikatorn på enheten

      Följ den smarta filterstatusindikatorn på enheten

      Indikatorn på displayen på din Philips-enhet meddelar dig när det är dags att byta filter. Underhållet är enkelt och tar mindre än en minut.

      Anslut till appen Air+ för extra smidighet

      Anslut till appen Air+ för extra smidighet

      Anslut enheten till appen Air+ för att övervaka filterstatus och enkelt beställa reservfilter när det behövs.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Produkttyp
        HEPA NanoProtect-filter
        Förpackningen innehåller följande:
        1 filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Förfilter
        Ja
        Aktivt kol
        Ja
        Livslängd
        3 år

      • Prestanda

        Partikelfiltrering
        99,97 % vid 0,003 mikron

      • Vikt och mått

        Förpackningens längd
        30,5 cm
        Förpackningens bredd
        13,8 cm
        Förpackningens höjd
        29,5 cm
        Förpackningens vikt
        0,94 kg

      • Byte

        För Philips-luftrenare
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA-institutet.
      • (2) Filtrets beräknade genomsnittliga livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.
      • (3) Jämfört med FY2200 icke-vikbar förpackning

