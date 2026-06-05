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2-i-1 luftrenare & -fuktare 3000 Series HEPA NanoProtect-filter
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FY3437/00
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Originalreservfilter till din 2-i-1-luftrenare: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kol och förfilter för skydd mot föroreningar, pollen, damm, husdjursallergener och viruspartiklar.
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