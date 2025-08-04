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Originalreservdel NanoCloud-befuktningsfilter

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OriginalreservdelNanoCloud-befuktningsfilter

FY3455/00

Originalreservdel NanoCloud-befuktningsfilter

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Luftfuktarens kärna är perfekt för din utrustning och säkerställer konsekvent höga prestanda. Den har NanoCloud-teknik, som skapar nanometerstora molekyler av ren vattenånga och fuktar luften med upp till 99 % bakterieminskning.

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  • 4 August 2025

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