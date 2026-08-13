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30 dagars ångerrätt
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30 dagars ångerrätt
Utgått
GC4218/02
Ångstrykjärnet från Philips med konstant ångutsläpp upp till 40 g/min ger dig den perfekta mängden ånga för att effektivt ta bort alla veck.
Ångpuff för att enkelt ta bort envisa veck.
Tack vare Philips-strykjärnets droppstoppsystem kan du stryka ömtåliga tyger vid låga temperaturer utan att behöva oroa dig för fläckar från vattendroppar.
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