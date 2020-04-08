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Utgått
Blad i rostfritt stål
13 längdinställningar
75 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Philips hårklippare med en ny och innovativ kam är utformad så att håret inte fastnar. Du kan klippa håret från början till slut, utan avbrott.
Philips hårklippare 3000 har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
De självslipande stålbladen är utformade för att hålla länge. Även efter 5 år klipper de med samma precision och noggrannhet som på dag 1.
4.5
av 5
50
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Late
08/04/2020
Suomi
Todella laadukas tuote - hyvä hinta/laatu -suhde
Laite on helppo käyttää ja tuotteen mukana tuleva ohjain on loistava. Ei kannata tuhlata aikaa partakoneiden / monitoimikoneiden rajaimilla, kun näin mainio tuote on saatavilla. Leikkauksen jälki on ammattilaistasoa. Hinta/laatu -suhde on erinomainen
Fördelar
Leikkauksen jälki on ammattilaistasoa & laite on heti valmis ja helppokäyttöinen.
Nackdelar
Akun lataaminen kestää varsin pitkään.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Maria VV
26/03/2020
Suomi
Toimii hyvin!
Helppo käyttä ja hyvä tuote. Olen ollut tyytyväinen!!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
KGB1
17/01/2020
Suomi
Verifierad köpare
Loistava laite
Tekee hyvää jälkeä ja akku kestää pidempään kuin luvattu (ainakin alussa) !!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3520/15 Kotiparturi
Snabbare klippning utan igensättning – testad på hårlängder upp till 19 mm, jämfört med tidigare kam
Skär två gånger snabbare – jämfört med tidigare modell från Philips