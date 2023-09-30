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30 dagars ångerrätt
Blad i rostfritt stål
13 längdinställningar
75 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Inklusive skäggkam
Philips hårklippare med en ny och innovativ kam är utformad så att håret inte fastnar. Du kan klippa håret från början till slut, utan avbrott.
Philips hårklippare 3000 har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
De självslipande stålbladen är utformade för att hålla länge. Även efter 5 år klipper de med samma precision och noggrannhet som på dag 1.
4.1
av 5
490
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fördelar
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Nackdelar
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Hadi Zare
18/04/2021
Sverige
Verifierad köpare
Modern design and easy to use
This device can be used easily. I used it to cut my hair and I am very happy with it. I think it has a strong engine and little noise.
Fördelar
I think it has a strong engine and little noise.
Nackdelar
Can not cut hair with the number zero
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
groda
02/03/2020
Sverige
Verifierad köpare
vädigt bra
klipper bra bra klipper bra lät att använda lätt att göra rent
Fördelar
lätt att hålla väger inget nästan
Nackdelar
finns inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Snabbare klippning utan igensättning – testad på hårlängder upp till 19 mm, jämfört med tidigare kam
Skär två gånger snabbare – jämfört med tidigare modell från Philips