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  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
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  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning
  • Enkel, jämn klippning

Hairclipper series 3000Hårklippare

HC3530/15

4.1
| (490) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Enkel, jämn klippning
Få en klippning snabbt och enkelt. DualCut-teknik med självslipande blad klipper dubbelt så fort*. Trim-n-Flow-tekniken har en kam som utformats för att förhindra igensättning – så att du kan forma frisyren direkt.
Visa alla fördelar

Snabbare klippning utan igensättning*

Enkel, jämn klippning

  • Blad i rostfritt stål

  • 13 längdinställningar

  • 75 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.

  • Inklusive skäggkam

Trim-n-Flow-teknik för kontinuerlig klippning

Trim-n-Flow-teknik för kontinuerlig klippning

Philips hårklippare med en ny och innovativ kam är utformad så att håret inte fastnar. Du kan klippa håret från början till slut, utan avbrott.

Maximal precision med dubbla blad

Maximal precision med dubbla blad

Philips hårklippare 3000 har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.

Få en perfekt men skyddande trimning

Få en perfekt men skyddande trimning

De självslipande stålbladen är utformade för att hålla länge. Även efter 5 år klipper de med samma precision och noggrannhet som på dag 1.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

490

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

30/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fördelar

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Nackdelar

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

18/04/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Modern design and easy to use

This device can be used easily. I used it to cut my hair and I am very happy with it. I think it has a strong engine and little noise.

Fördelar

I think it has a strong engine and little noise.

Nackdelar

Can not cut hair with the number zero

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

02/03/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

vädigt bra

klipper bra bra klipper bra lät att använda lätt att göra rent

Fördelar

lätt att hålla väger inget nästan

Nackdelar

finns inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Snabbare klippning utan igensättning – testad på hårlängder upp till 19 mm, jämfört med tidigare kam

  2. Skär två gånger snabbare – jämfört med tidigare modell från Philips