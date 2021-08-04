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Utgått
HC3535/15
Blad i rostfritt stål
13 längdinställningar
75 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Fodral, sax och skäggkam
Philips hårklippare med en ny och innovativ kam är utformad så att håret inte fastnar. Du kan klippa håret från början till slut, utan avbrott.
Philips hårklippare 3000 har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
De självslipande stålbladen är utformade för att hålla länge. Även efter 5 år klipper de med samma precision och noggrannhet som på dag 1.
3.9
av 5
9
Recensioner
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Fördelar
5 stjernor pga den långa garantin.
Nackdelar
Inga än!
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Har inget smeknamn
01/05/2020
Sverige
Verifierad köpare
Ingen frisör i Coronatider.
Vill inte gå till frisören i coronatider utan har med hustruns hjälp och Hairclipper stubbat mig. Kan också bekvämt ansa skägget.
Fördelar
Skalan för klippavstånd
Nackdelar
inga som jag lidit av.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Snabbare klippning utan igensättning – testad på hårlängder upp till 19 mm, jämfört med tidigare kam
Skär två gånger snabbare – jämfört med tidigare modell från Philips