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Utgått
Den innovativa kamdesignen gör att det avklippta håret flyger bort från knivarna under användning. Detta förhindrar att långa hårstrån fastnar i kammen så att du kan styla ditt hår från början till slut utan avbrott.
Philips hårklippare 5000 har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
Klipp håret till exakt den längd du vill ha med två justerbara kammar som klipper mellan 3 och 28 mm i steg om 1 mm, en 2 mm skäggstubbskam eller ta bort kammen för en nära trimning på 0,5 mm.
4.6
av 5
1313
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Mr. Hino
24/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Bra, med enkel justering!
Otroligt smidig maskin med enkla justeringar på klipplängd.
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Kuks
25/07/2025
Sverige
Great Product
Works and Feels perfect.! Been using WAHL for a while but this is definitely an upgrade.
Fördelar
Light weight. Accurate cut
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Musseman
06/08/2024
Sverige
Verifierad köpare
Alltid välklippt!
Har bara gott att säga om produkten. Klipper mycket bra.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tvättbar hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tvättbar hårklippare