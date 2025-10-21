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Hairclipper series 5000 HC5630/13 Washable hair clipper
Utgått
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HC5630/13
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Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?
Hairclipper series 5000& 7000Hårt fodral
Rengöringsspray för rakhuvuden
Hairclipper 5000/70009 mm hårkam
Hairclipper series 5000& 7000Klippenhet
Hair Clipper 5000/70002 mm hårkam
Hairclipper series 5000 & 70003–15 mm justerbar hårkam
Hairclipper series 5000 & 700016–28 mm justerbar hårkam
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt