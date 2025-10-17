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Hairclipper series 9000 HC9450/13 Hair clipper
Utgått
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HC9450/13
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Hur använder jag funktionerna på Philips hårklippare HC9450?
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
HairclipperKlippenhet
Hairclipper series 9000Laddningsställ
Hairclipper 7000/90001–7 mm justerbar hårkam
Hair clipper series 7000& 90007–24 mm justerbar hårkam
Hairclipper series 7000 & 900024–42 mm justerbar hårkam
Hairclipper seria 7000& 9000 Fodral
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Nätadapter
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt