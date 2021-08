Simulerar en naturlig soluppgång så att du kan vakna utvilad

Sleep and Wake Up Light ökar gradvis ljuset före alarmtiden. Under 30 minuter börjar simuleringen att lysa mjukt rött och ökar sedan gradvis till orange tills rummet är fyllt med klargult ljus. Det skapar en naturlig stimulering att vakna medan kroppen fortfarande sover. När ljuset har fyllt hela rummet fullbordar naturliga ljud eller FM-radion väckningsupplevelsen, så att du vaknar redo för en ny dag.