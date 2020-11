Använd med växelströmsladd HH1420/00

Beroende på om en uppvärmd slang används eller inte finns det två alternativa strömförsörjningar för System One 60-serien: - extern 60 watts strömförsörjning för System One 60-serien - extern 80 watts strömförsörjning för System One 60-serien. 80 watts-strömförsörjningen krävs för att värma slangen.