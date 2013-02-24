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Utgått

SalonDry ControlHårtork

HP4982/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Hårtorken som ger de resultat du vill ha

Ta kontroll över din föning med SalonDry Control. 2 000 W med professionell föningskraft, vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär ett fantastiskt resultat – från torkat till stylat hår.

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SalonDry Control

Hårtorken som ger de resultat du vill ha

  • 2 000 W

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Den här 2 000 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.

Smalt fönmunstycke ger fokuserat luftflöde

Smalt fönmunstycke ger fokuserat luftflöde

Fönmunstycket på hårtorken fungerar genom att luftflödet riktas genom öppningen på vissa partier. Det ger dig exakt styling och passar mycket bra för uppfräschningar eller för att ge frisyren en sista finjustering.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

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