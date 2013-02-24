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Utgått
Hårtorken som ger de resultat du vill ha
Ta kontroll över din föning med SalonDry Control. 2 000 W med professionell föningskraft, vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär ett fantastiskt resultat – från torkat till stylat hår.
2 000 W
Den här 2 000 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
Fönmunstycket på hårtorken fungerar genom att luftflödet riktas genom öppningen på vissa partier. Det ger dig exakt styling och passar mycket bra för uppfräschningar eller för att ge frisyren en sista finjustering.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner